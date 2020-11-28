مرتزقة العدوان السعودي الاماراتي يقطعون بعضهم بعضا في ابين!

لقي عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي الامارتي مساء الجمعة مصرعهم بينهم قيادات إثر تجدد وتصعيد المواجهات بين ميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا ومليشيات حزب الإصلاح وهادي المدعومة سعوديا في أبين المحتلة جنوب اليمن.



وقالت المصادر التي تنتمي الى المجلس الانتقالي إن المجلس “خسر ثمانية عناصر بينهم ضابطان”، موضحا أن “ستة آخرين أصيبوا بجروح” في القصف الذي وقع في جبهة شقرة الساحلية في محافظة أبين، حسب مصادر عسكرية.



وأكدت المصادر استمرار المواجهات بين فصائل العدوان في موقع الطرية وقرن الكلاسي والشيخ سالم بين زنجبار وشقرة في أبين ومقتل العشرات من طرفي فصائل ميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم امارتيا ومليشيات حزب الإخوان المدعوم سعوديا.



إلى ذلك اغتال مسلحون مجهولون، اليوم السبت، أحد قيادات ما يسمى المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا في كمين محكم في محافظة الضالع المحتلة جنوب اليمن.



وأكدت مصادر محلية مقتل قائد ما يسمى بالحزام الأمني بمديرية قعطبة العقيد المرتزق خالد ريشان إثر كمين مسلح نصبه مجهولون للصريع بعد خروجه من قريته “ريشان” .



يذكر إلى أن المحافظات الجنوبية التي ترزح تحت وطأة الاحتلال تشهد تصاعد المواجهات وعمليات الاغتيالات والتصفيات بين الفصائل المسلحة التابعة للعدوان السعودي الامارتي بشكل مستمر وممنهج.