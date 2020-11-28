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السبت 28 تشرين الثاني 2020 ساعة 19:55

قوات الاحتلال الأمريكي تدخل رتلاً من الآليات إلى ريف الحسكة

قوات الاحتلال الأمريكي تدخل رتلاً من الآليات إلى ريف الحسكة
أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من الآليات محملاً بمعدات ومواد لوجستية لتعزيز وجودها غير الشرعي في الأراضي السورية واتجهت إلى مدينة الرميلان بريف الحسكة في خرق متكرر للقوانين والشرائع الدولية.

وقالت مصادر أهلية إن “الرتل تضمن 58 آلية بين شاحنات وبرادات وصهاريج وحاملات سيارات عسكرية نوع بيك آب وكان برفقة عدد من السيارات التي يستقلها مسلحون تابعون لميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي واتجهوا إلى مدينة الرميلان”.

وتدخل قوات الاحتلال الأمريكي بشكل متكرر قوافل من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولضمان استمرار سرقة النفط والثروات الباطنية السورية بمساعدة ميليشيا “قسد” والمجموعات المسلحة التي تدعمها وتشغلها في المنطقة.
رقم : 900522
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