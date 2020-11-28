الصفحة الرئيسية
0
السبت 28 تشرين الثاني 2020 ساعة 19:59

فرنسا تبدي استعدادها لـ‘‘حماية التراث الأرمني في قره باغ‘‘

فرنسا تبدي استعدادها لـ‘‘حماية التراث الأرمني في قره باغ‘‘
في موقف يؤدي الى مزيد من التوتر بين أنقرة وباريس، أبدت فرنسا استعدادها للمساعدة في حماية التراث الديني والثقافي والتاريخي الأرمني في الأراضي التي استعادت أذربيجان السيطرة عليها ضمن الجولة الأخيرة من التصعيد في منطقة قره باغ.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقده وفد فرنسي برئاسة وزير الدولة لشؤون الخارجية جان باتيست ليموان في يريفان اليوم السبت مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.

وأشار الوزير الفرنسي إلى وجود آثار تعود إلى التراث العالمي في الأراضي المتنازع عليها، بما فيها تلك الخاضعة لسيطرة أذربيجان، مشددا على أن حماية التراث الروحي في قره باغ يعد من الالتزامات ضمن إطار تسوية النزاع.

وقال الوزير إن الجهود جارية حاليا لإقامة التعاون مع المنظمات الدولية لحماية التراث الثقافي في المنطقة.

وجاء الوفد من فرنسا إلى يريفان بشحنة من المساعدات الإنسانية تزن 25 طنا.

وأشار ليموان إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد تعهده بالاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية إلى أرمن قره باغ، مضيفا: "تمنى الرئيس الفرنسي إيصال هذه المساعدات في أسرع وقت، ويحتاج إليها حاجة ماسة المصابون والنازحون".

وشدد الوزير على أن باريس تتوقع من أنقرة اتخاذ خطوات فعلية في سبيل إخراج المسلحين من الإقليم المتنازع عليها وتبحث مع الشركاء الأوروبيين إمكانية فرض عقوبات على تركيا بهذا الصدد.

هذا ووجه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار انتقادات شديدة اللهجة إلى باريس، على خلفية تبني مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قرار يوصي الحكومة بالاعتراف باستقلال منطقة قره باغ.

ووقع باشينيان مع الرئيسين الأذربيجاني إلهام علييف والروسي فلاديمير بوتين في العاشر من نوفمبر إعلانا ثلاثيا بشأن وقف القتال في قره باغ ينص على تقديم الجانب الأرمني تنازلات ملموسة على الأرض ونشر قوات حفظ سلام روسية للإشراف على سريان الهدنة.
رقم : 900525
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: يجب معاقبة جميع المتورطين باغتيال الشهيد فخري زادة
قائد الثورة: يجب معاقبة جميع المتورطين باغتيال الشهيد فخري زادة
أمريكا.. بين بطة عرجاء وبطة مشلولة
أمريكا.. بين بطة عرجاء وبطة مشلولة
28 تشرين الثاني 2020
روحاني: اغتيال العالم فخري زادة ناتح عن عجز الاعداء امام شعبنا
روحاني: اغتيال العالم فخري زادة ناتح عن عجز الاعداء امام شعبنا
28 تشرين الثاني 2020
الإرهاب الأمريكي الإسرائيلي لن يوقف النهضة العلمية في إيران
الإرهاب الأمريكي الإسرائيلي لن يوقف النهضة العلمية في إيران
28 تشرين الثاني 2020
المفاوضات على ترسيم الحدود اللبنانية تصل لطريق مسدود
المفاوضات على ترسيم الحدود اللبنانية تصل لطريق مسدود
27 تشرين الثاني 2020
مستقبل العلاقات الاقتصادية بين السعودية والعراق بعد فتح معبر عرعر الحدودي
مستقبل العلاقات الاقتصادية بين السعودية والعراق بعد فتح معبر عرعر الحدودي
27 تشرين الثاني 2020
التدخل السعودي في لبنان.. تأجيج الفوضى
التدخل السعودي في لبنان.. تأجيج الفوضى
27 تشرين الثاني 2020
السودان يدخل حظيرة التطبيع
السودان يدخل حظيرة التطبيع
27 تشرين الثاني 2020
الرئيس روحاني يرعى مراسم تدشين 3 مشاريع نفطية وبتروكيمياوية
الرئيس روحاني يرعى مراسم تدشين 3 مشاريع نفطية وبتروكيمياوية
26 تشرين الثاني 2020
العويل هو المطلوب.. كيف نجح الردع اليمني في ايلام السعودية؟
العويل هو المطلوب.. كيف نجح الردع اليمني في ايلام السعودية؟
26 تشرين الثاني 2020
السلاح البريطاني يقتل الشعب اليمني بأيدٍ سعودية وإماراتية
السلاح البريطاني يقتل الشعب اليمني بأيدٍ سعودية وإماراتية
26 تشرين الثاني 2020
طائرات حديدية متطورة للسقوط والتحطُّم
طائرات حديدية متطورة للسقوط والتحطُّم
26 تشرين الثاني 2020
تخت روانجي: أميركا تعمل على نهب نفط وثروات الشعب السوري
تخت روانجي: أميركا تعمل على نهب نفط وثروات الشعب السوري
26 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان