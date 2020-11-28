فرنسا تبدي استعدادها لـ‘‘حماية التراث الأرمني في قره باغ‘‘

في موقف يؤدي الى مزيد من التوتر بين أنقرة وباريس، أبدت فرنسا استعدادها للمساعدة في حماية التراث الديني والثقافي والتاريخي الأرمني في الأراضي التي استعادت أذربيجان السيطرة عليها ضمن الجولة الأخيرة من التصعيد في منطقة قره باغ.



وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقده وفد فرنسي برئاسة وزير الدولة لشؤون الخارجية جان باتيست ليموان في يريفان اليوم السبت مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.



وأشار الوزير الفرنسي إلى وجود آثار تعود إلى التراث العالمي في الأراضي المتنازع عليها، بما فيها تلك الخاضعة لسيطرة أذربيجان، مشددا على أن حماية التراث الروحي في قره باغ يعد من الالتزامات ضمن إطار تسوية النزاع.



وقال الوزير إن الجهود جارية حاليا لإقامة التعاون مع المنظمات الدولية لحماية التراث الثقافي في المنطقة.



وجاء الوفد من فرنسا إلى يريفان بشحنة من المساعدات الإنسانية تزن 25 طنا.



وأشار ليموان إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد تعهده بالاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية إلى أرمن قره باغ، مضيفا: "تمنى الرئيس الفرنسي إيصال هذه المساعدات في أسرع وقت، ويحتاج إليها حاجة ماسة المصابون والنازحون".



وشدد الوزير على أن باريس تتوقع من أنقرة اتخاذ خطوات فعلية في سبيل إخراج المسلحين من الإقليم المتنازع عليها وتبحث مع الشركاء الأوروبيين إمكانية فرض عقوبات على تركيا بهذا الصدد.



هذا ووجه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار انتقادات شديدة اللهجة إلى باريس، على خلفية تبني مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قرار يوصي الحكومة بالاعتراف باستقلال منطقة قره باغ.



ووقع باشينيان مع الرئيسين الأذربيجاني إلهام علييف والروسي فلاديمير بوتين في العاشر من نوفمبر إعلانا ثلاثيا بشأن وقف القتال في قره باغ ينص على تقديم الجانب الأرمني تنازلات ملموسة على الأرض ونشر قوات حفظ سلام روسية للإشراف على سريان الهدنة.