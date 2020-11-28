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السبت 28 تشرين الثاني 2020 ساعة 21:17

اللواء رشيد: طريق الشهيد فخري زادة لن يتوقف أبدا

اللواء رشيد: طريق الشهيد فخري زادة لن يتوقف أبدا
أكد قائد مقر " خاتم الانبياء (ص)" المركزي، الفريق غلام علي رشيد، ان طريق الشهيد الدكتور محسن فخري زادة لن يتوقف أبدا، موضحا ان اغتياله لن ينال من الارادة الراسخة للشعب الايراني وصموده.

وفي بيان اصدره الفريق رشيد قدم تهانيه وتعازيه بمناسبة استشهاد العالم البارز في الصناعة الدفاعية في البلاد الدكتور محسن فخري زادة.

وقال الفريق رشيد: تلقيت بأسف بالغ وحزن نبأ الحادث المرير والمأساوي لعملية الاغتيال الوحشية لأحد الخدام المخلصين في الوطن الإسلامي والشعب الإيراني الغيور الشهيد الدكتور محسن فخري زادة رئيس منظمة الأبحاث الحديثة الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة من قبل عملاء الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني الخبيث والمجرم.

واضاف قائد مقر "خاتم الانبياء (ص) المركزي":  قضى الشهيد الدكتور محسن فخري زادة سنوات طويلة من حياته المباركة في مجالات تطوير العلوم والابحاث العلمية والصناعة الدفاعية في البلاد، وأصبح مصدرا لخدمات قيمة وكثيرة في هذا المجال.

وتابع قائلا: رغم أن استشهاد هذا المدير القيم، يعد خسارة مؤلمة للشعب الإيراني المسلم الشريف والمجموعة العلمية والدفاعية في البلاد، إلا أنه يجب على أعداء وطننا العزيز والإرهابيين المجرمين وعملائهم أن يعلموا أن هذا العمل الارهابي لم ينال من الإرادة الراسخة للشعب الايراني وصموده، وسيكون طريق ذلك الشهيد الكبير ودمه الذي اريق ظلما، عنوانا لمواصلة طريق الشباب المؤمن والمدراء الثوريين الآخرين، ولن يتوقف طريقه أبدًا.
رقم : 900543
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