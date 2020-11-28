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السبت 28 تشرين الثاني 2020 ساعة 21:24

مجلس النواب اليمني يقر تجميد عضويته في البرلمان العربي

مجلس النواب اليمني يقر تجميد عضويته في البرلمان العربي
أقر مجلس النواب اليمني في صنعاء في جلسته اليوم السبت، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تجميد عضويته في البرلمان العربي، وذلك بسبب انحيازه الكامل إلى صف تحالف العدوان وخذلانه المستمر لآمال وتطلعات الشعب اليمني في إيقاف الحرب وإنهاء الحصار.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، أقر المجلس تجميد عضويته في البرلمان العربي، وذلك بسبب انحيازه الكامل إلى صف تحالف العدوان وخذلانه المستمر لآمال وتطلعات الشعب اليمني في إيقاف الحرب وإنهاء الحصار.

كما أقر توجيه رسائل إلى الدول العربية التي لم تشارك ولم تؤيد العدوان على اليمن لشرح أسباب تجميد العضوية في البرلمان العربي.

وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
رقم : 900547
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