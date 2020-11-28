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السبت 28 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:27

السيسي: مباحثاتي مع سلفا كير معمقة ومثمرة

السيسي: مباحثاتي مع سلفا كير معمقة ومثمرة
وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مباحثاته مع نظيره الجنوب سوداني، سلفا كير، بالمعمقة والمثمرة.

وقال السيسي في كلمة ألقاها، اليوم السبت، إثر اللقاء: "لقد أجرينا مباحثات ثنائية معمقة ومثمرة، عكست توافر الإرادة السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

وأضاف: "كما بحثنا سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات، وعلى رأسها التنسيق السياسي والعسكري والأمني خلال هذه المرحلة المهمة التي تمر بها المنطقة، إلى جانب بحث المجالات الاقتصادية والتجارية، والسعي للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المصرية في (دولة) جنوب السودان، بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين".

وتابع الرئيس المصري: "كما تناولت المباحثات تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، وجهودنا المشتركة لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل، وأكدنا على رؤية مصر المستندة إلى أن نهر النيل يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل".

وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض التطورات الخاصة بقضية سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية، بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد الرئيس المصري على أنه تم الاتفاق على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية، وتوفير الدعم الفني، وبناء قدرات الكوادر الوطنية لدولة جنوب السودان.
رقم : 900567
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