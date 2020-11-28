قبلان معزيا باغتيال فخري زاده: عمل إجرامي يحمل بصمات إرهابية

استنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في بيان، "اغتيال رئيس مؤسسة "البحث والتطوير" في وزارة الدفاع الإيرانية العالم محسن فخري زاده في عمل اجرامي يحمل بصمات إرهابية،يستهدف رمزا علميا متميزا أسهم في برنامج ايران النووي للأغراض السلمية،



فهذا العمل الجبان لن يثني إيران عن امتلاك عناصر القوة والمنعة في مسيرتها العلمية والتنموية".



وأضاف: "ونحن إذ نعزي الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا ونخص بالتعزية ذوي الشهيد زادة ورفاقه، فإن لنا ملء الثقة ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بقوة على المجرمين، وهي زاخرة بالطاقات والكفاءات التي تزداد عزيمة على المضي على نهج الشهيد زادة في اكتساب عناصر القدرة والمنعة في مواجهة المؤامرات".