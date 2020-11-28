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السبت 28 تشرين الثاني 2020 ساعة 23:02

الصدر حول تظاهرات الناصرية: انصحكم بالعودة الى منازلكم

الصدر حول تظاهرات الناصرية: انصحكم بالعودة الى منازلكم
نشر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، مساء السبت، تغريدة بشأن مايحصل في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، مطالباً فيها المعتصمين بالعودة الى منازلهم.

وقال السيد مقتدى الصدر في تغريدته على {توتير}" يجب ان يعم السلام والامن في الناصرية الفيحاء.. وعلى اهالي الناصرية ان لا يتصارعوا بينهم وان كان هناك من يزعزع امنها من اي طرف كان ولا يحترم هيبة الدولة فعلى الحكومة المركزية التعامل معه.. فالحكومة المحلية اما متخاذلة او خائفة مع شديد الاسف".

واضاف" انصح المعتصمين بان يعودوا الى منازلهم سالمين امنين.. فهم بحاجة الى تنظيم صفوفهم من اجل العملية الديمقراطية القادمة والا ضاعت حقوقهم ما بين مطرقة متشدديهم وسندان الفاسدين".

وتابع السيد مقتدى الصدر" لنتاخى من اجل بناء العراق انتخابياً ونفوت الفرصة على المتربصين امثال الاحتلال والارهابيين والفاسدين والتبعيين والمتشبهين بالجوكر".
وختم تغريدته بالقول" اخيراً اشدد على الحكومة المركزية الالتزام بواجباتها وفرض الامن والقانون والا فهي مقصرة امام الله وامام الشعب".
رقم : 900578
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