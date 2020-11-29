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الأحد 29 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:42

البحرين... واستمرار التنديد بالتطبيع مع الكيان الصهيوني

البحرين... واستمرار التنديد بالتطبيع مع الكيان الصهيوني
وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وصل إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي أول وفد بحريني رسمي برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني.
 
ومن المقرر أن يلتقي الوفد البحريني، رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، ووزير التعاون الإقليمي أوفير أوكنيس، ووزيرة السياحة أوريت فركاش هكوهين، بحسب المصدر ذاته.
 
وكشفت وسائل اعلام عبرية عن دخول ممثل ملك البحرين خالد بن خليفة آل خليفة إلى المسجد الآقصى برفقة آخرين يوم الجمعة الماضي دون الكشف عن هويتهم خشية طردهم من قبل المصلين الفلسطينيي.
 
ونقلت اذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن المسؤول البحريني قوله إنه لا يحق للفلسطينيين أن يمنعوا الناس من دخول الأقصى لمجرد أنهم طبّعوا علاقاتهم مع الكيان الإسرائيلي.

وقال آل خليفة في حديثه للإذاعة، "لم نقم بالتعريف عن أنفسنا حتى لا يتم منعنا من زيارة الأقصى وأداء الصلاة فيه"، مضيفاً: "الأقصى ليس للفلسطينيين وحدهم، بل للعالم الإسلامي بأسره.
 
وزعم إلى أن سياحاً من الشيعة، سيأتون إلى الأراضي المحتلة قريباً، مدعياً أن 90% من البحرينيين، يؤيدون السلام مع الكيان الإسرائيلي بما في ذلك الشيعة.

وتابع المسؤول البحريني: "في الماضي كنا نظن أن إسرائيل لليهود فقط، جئنا إلى هنا، ووجدناها في الاتجاه المعاكس، هناك تعايش، وهناك قبول للآخر"حسب زعمه.
 
ووجه رسالة إلى السياح المستوطنين، الذين سيتوجهون إلى البحرين، قائلًا: "لا تخافوا ولا تخفوا بلدكم الأصلي، ستلقون ترحيبًا حارًا".
 
وكان من المقرر أن يزور نتنياهو كل من البحرين والإمارات الأسبوع الجاري، لكن زيارته تأجلت بناء على رغبة المنامة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
 
ولا يزال شعب البحرين يعبر عن رفضه زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني «بنيامين نتنياهو» المرتقبة للبحرين بشتى الوسائل.
 
وفي هذا السياق أحرق ثوار بلدة كرانة صور نتنياهو والعلم الصهيوني، منددين بالتطبيع البحريني مع الصهاينة، كما علّق البحرانيون يافطات مناهضة للتطبيع على الشوارع العامة.
 
ويذكر أن ائتلاف 14 فبراير قد دعا أبناء إلى أن يهبوا لمناهضة كل التحركات التآمرية والتطبيعية مع الكيان الصهيوني المجرم، ومقاومتها بمختلف الوسائل المتاحة.
 
رقم : 900694
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