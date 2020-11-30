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الاثنين 30 تشرين الثاني 2020 ساعة 07:59

صواريخ يمنية تدك مقراً لتحالف العدوان في مأرب ومقتل سعوديين

صواريخ يمنية تدك مقراً لتحالف العدوان في مأرب ومقتل سعوديين
كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ بدر p الباليستي يمني الصنع غرفة العمليات المشتركة لتحالف العدوان في معسكر تداوين في محافظة مارب شمال شرق اليمن.

وأكد ناطق القوات المسلحة ان الإصابة كانت دقيقة، وان سيارت الإسعاف هرعت الى المكان وسط حالة رعب وارباك شديدين سادت المعسكر الذي تتخذه قوات تحالف العدوان منطلقا لإدارة عملياتها منذ بداية العدوان في 26 مارس 2015م.

وقال العميد سريع: إن الضربة الصاروخية الموفقة نجم عنها مصرع 8 من قادة جنود العدو السعودي وجرح سبعة اخرين.

وأضاف: العمليات للجيش واللجان الشعبية مستمرة طالما استمر العدوان والحصار وكل تحركات الأعداء مرصودة.

ووختم المتحدث باسم القوات المسلحة بالتأكيد على أن القوات المسلحة اليمنية قادرة بعون الله ان تطال تحركات الاعداء أينما كانت وحيثما وجدت.

ويعد الصاروخ الذكي بدر P-1 من مفاخر الصناعة العسكرية اليمنية، اعلن عنه في العام 2018م ، ويتميّز بـمواصفات نوعية وقدرة على إصابة الهدف بدقة، مضيفاً وهو صاروخ باليستي قصير المدى، مُطوّر عن صاروخ «بدر 1»، يزيد مداه على 130 كيلومتراً، وتبلغ دقّة إصابته 3 أمتار.
رقم : 900771
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