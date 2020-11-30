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الاثنين 30 تشرين الثاني 2020 ساعة 08:01

الحرس الثوري يفند ما نسب للواء سلامي حول كيفية الثأر من الارهابيين

الحرس الثوري يفند ما نسب للواء سلامي حول كيفية الثأر من الارهابيين
فند المتحدث باسم الاركان العامة لحرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف ما نسب للقائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي في الاجواء الافتراضية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية الثأر من الضالعين باغتيال رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العالم النووي والدفاعي البارز الشهيد محسن فخري زادة في العملية الاجرامية الارهابية الاخيرة.

وقال العميد شريف في تصريح له مساء الاحد ردا على ما نسب للقائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي في هذا الصدد: ان هذا الخبر لا صحة له وهو كاذب اساسا.

واضاف: مثلما قلنا مرارا فان الاخبار المتعلقة بمهمات واداء ومواقف حرس الثورة الاسلامية وتصريحات ووجهات نظر كبار قادته يتم الاعلان عنها للراي العام عن طريق موقع "سباه نيوز" كمرجع رسمي لهذه المؤسسة.

وقال العميد شريف: ان الحرس الثوري يتوقع من الناشطين في الاجواء الافتراضية والمواطنين متابعة الاخبار المتعلقة بهذه المؤسسة عن طريق وسائل الاعلام المرجعية والرسمية في البلاد.
رقم : 900772
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