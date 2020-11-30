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الاثنين 30 تشرين الثاني 2020 ساعة 10:33

انطلاق جولة جديدة من مناقشات الدستور السوري في جنيف

انطلاق جولة جديدة من مناقشات الدستور السوري في جنيف
صرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، أن مقر الأمم المتحدة بجنيف، سيشهد اليوم الاثنين، انطلاق الجولة الرابعة للجنة المصغرة لمناقشة الدستور السوري.

وكان بيدرسون قد أوضح في مؤتمر صحفي عقده في جنيف يوم الأحد أنه بعد مناقشات ولقاءات مع الوفود المشاركة ومع السلطات السويسرية ومنها الصحية بات بمقدورنا بدء اجتماع.

وأعرب عن رغبته بأن يرى تقدما فيما يخص مسألة لجنة مناقشة الدستور “وأن يحرز هذا التقدم السوريون أنفسهم.. وأن يدفع اجتماع جنيف بالعملية السياسية قدماً”.

وأشار بيدرسون إلى ضرورة العمل على تعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة بالاجتماعات والبناء على ما تم تحقيقه خلال الجولات السابقة.

وعقدت الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور في مقر الأمم المتحدة في جنيف أواخر شهر آب/أغسطس الماضي، وكانت ضمن جدول أعمال بعنوان “المبادئ الوطنية الأساسية”.

واكد بيدرسون أنه ليس هناك إطار زمني محدد للنقاشات داخل اللجنة الدستورية والأهم هو العمل بطريقة تحقق تقدما.

وقال في مؤتمر صحفي من جنيف، إن الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة يجب أن تبدأ في الخامس من كانون الثاني - يناير المقبل وستركز على المبادئ الدستورية الاساسية.
رقم : 900794
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