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الاثنين 30 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:39

مصدر مسؤول: 'جابهار' اول ميناء ايراني يستقطب مشغلين اجانب

مصدر مسؤول:
قال مديرعام الموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوجستان " بهروز آقائي " ان ميناء جابهار هو اول ميناء ايراني استطاع التعاون مع الهند لاستقطاب مشغل لهذا الميناء.

واضاف آقائي في حوار خاص مع مراسل "ارنا" اليوم الاثنين: انه وبعد اكمال المرحلة الاولى من ميناء الشهيد بهشتي بجابهار في محافظة سيستان وبلوجستان فأن اهم الاعمال التي يجب القيام بها هي التسويق واستقطاب الاستثمارات واستقبال السفن من مختلف الدول .

وتابع : تم عقد اتفاق مع مشغل هندي طويل الامد ( 10 سنوات) لتخديم ميناء جابهار من حيث الاتصالات وسيقوم المشغل الهندي بجلب معدات بقيمة 85 مليون دولار وبعد انتهاء المدة ستنتقل ملكيتها الى ايران .

وأضاف آقائی : يعتبر میناء جابهار مهم ومنخفض التكلفة للوصول إلى دول المنطقة، وخاصة أفغانستان وآسيا الوسطى، ويمتلك بنية تحتية ومعدات استراتيجية للتفريغ والتحميل تصل إلى 15 مليون طن من البضائع سنويا.

واشار آقائي الى تزايد الطلبات على الاستثمار في منطقة جابهار الحرة، مؤكدا ان على المستثمرين الاستفادة من مزايا ومحفزات المنطقة وكذلك الامكانيات الكبيرة لها في شحن السلع والبضائع.

واوضح ان حجم التفريغ والتحميل السنوي للميناء يبلغ في مرحلته الاولى 15 مليون طن وبامكانه استقبال السفن العملاقة العابرة للقارات .

واضاف مديرعام الموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوجستان: انه تم ابرام عقود تتعلق بمشروع تطوير المرحلة الثانية لميناء الشهيد بهشتي وانشاء محطة نفطية وبتروكيماوية وتشييد مخازن للسلع ومخازن نفطية ومنصة للمسافرين وتشييد مراكز تجارية وترفيهية ومعمل لصناعة السفن وصوامع للقمح وانابيب نقل المشتقات النفطية ومجمع للصناعات الفولاذية ومراكز لتوزيع البضائع .
رقم : 900809
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