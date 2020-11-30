التيار الشعبي التونسي يدين اغتيال الشهيد فخري زادة

اصدر التيار الشعبي التونسي بيانا استنكر فيه جريمة اغتيال العالم الايراني البارز الشهيد محسن فخري زادة، معتبرا اياها جريمة نكراء ارتكبها العدو الصهيوني.



واكد التيار الشعبي التونسي في بيان، ان العصابات الصهيونية اقدمت على ارتكاب جريمة نكراء تمثلت في اغتيال العالم الايراني محسن فخري زادة في العاصمة طهران، وهي جريمة جديدة ترتكبها الحركة الصهيونية الارهابية في حق العلماء العرب و المسلمين بهدف تعطيل تطور دول المنطقة ومنعها من تحقيق التوازن الاستراتيجي مع كيان العدو.



وأكد البيان: ان التيار الشعبي لا يسعه إلا أن يدين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الصهيوني ويدعو محور المقاومة الى الرد على تصعيده الاخير في اكثر من جبهة من جبهات المواجهة.