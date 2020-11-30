افغانستان تدين اغتيال العالم الايراني الشهيد فخري زادة

أدانت وزارة خارجية افغانستان ، جريمة اغتيال العالم النووي البارز الشهيد محسن فخري زادة.



اصدرت وزارة خارجية افغانستان بيانا أدانت فيه اغتيال العالم النووي الايراني الشهيد الدكتور محسن فخري زادة، واعربت عن مواساتها لأسرة الفقيد والشعب والحكومة الايرانية.



وكان زعيم حزب المؤتمر الوطني الأفغاني عبداللطيف بدرام اصدر يوم أمس، بيانا اعرب فيه عن تعازيه باستشهاد الدكتور محسن فخري زادة العالم الإيراني البارز في المجال النووي والدفاعي.



واستنكر السياسي الافغاني جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني "محسن فخري زادة"، وقال: المعلومات والتقارير حول هذا الحدث تثبت تورط الكيان الصهيوني في اغتيال العالم والفيزيائي الايراني.



يذكر ان رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع الايرانية الدكتور محسن فخري زادة، استشهد عصر الجمعة أثر هجوم ارهابي مسلح على سيارته في منطقة آبسرد دماوند شرق طهران.