قرار جديد لداخلية لبنان.. تعديلات بالتدابير والاجراءات لمواجهة كورونا

بعد أكثر من اسبوعين من الاقفال التام في لبنان أصدر وزير الداخلية محمد فهمي، قرارا يتعلق بتعديل التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا اعتبارا من اليوم الاثنين.



وأبرز التعديلات في القرار إلغاء نظام المفرد والمزدوج للآليات، إضافة لتعديل ساعات الولوج والخروج إلى الشوارع والطرقات وفتح جزئي لغالبية المؤسسات.



و حسب البيان الوزير الداخلية خروج الناس من منازلهم من الساعة الخامسة صباحا حتى ساعة 23 يوميا.



الاقفال التام تم من 14 تشرين الثاني حتى يوم أمس 30 من الشهر الحالي لكن مع مرور تقريبا اسبوعين من الاقفال في لبنان مازالت اصابات كورونا مرتفعة و سجل خلال ال24 الاخيرة تسجيل 13 وفاة و 1266 جديدة بكوروناو بذلك وصل عدد المصابلي الى 126903 حالة و وفايات الي 1004.