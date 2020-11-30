صادرات السلع الايرانية لسوريا تسجل 73 مليون دولار

أكد مدير الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية، تسجيل الصارات السلعية لسوريا 73 مليون دولار في فترة 20 مارس/آذار حتى 20 اكتوبر /تشرين الاول 2020.



وأوضح "فرزاد بيلتن" في تصريح اليوم الاثنين، بأن احدث بيانات الجمارك تشير ايضا الى استيراد ايران سلع بنحو 10ملايين دولار من سوريا.



وأشار الى أن الحجم التجاري بين ايران وسوريا شهد تحسنا في السنة المالية الفائتة المنتهية 19 مارس/آذار 2020، حيث بلغ 170 مليون دولار، عبر تصدير لسوريا انواع قطع غيار السيارات والادوية وقضابين الحديد والصلب والانابيب وحديد البروفيل وقطع غيار التوربينات الغازية والحليب المجفف والفستق والادوات الصحية وكربونات السديم في المقابل تم استيراد الفوسفات وزيت الزيتون والنباتات والاقمشة.



بيلتن أكد أن الحجم التجاري البيني كان قد لامس 550 مليون دولار في سنة 2010.