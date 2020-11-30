تحذر ‘‘اسرائيلي‘‘ للمستوطنين من السفر للإمارات والبحرين لهذا السبب..

حذر كيان الاحتلال الإسرائيلي المستوطنين من السفر إلى الإمارات والبحرين، على خلفية استشهاد العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء أمس الأحد: "في إسرائيل يخشون من أن تحاول إيران إيذاء المواطنين الإسرائيليين الذين يسافرون إلى الإمارات والبحرين انتقاماً من الاغتيال".



وأوضحت الصحيفة أن تحذيراً أصدرته ما تسمى بـ"هيئة مكافحة الإرهاب" الإسرائيلية قبل عدة أسابيع للمستوطنين الاسرائيليين في الإمارات والبحرين بتوخي الحيطة والحذر، لكن بعد اغتيال فخري زاده أصبح التحذير مضاعفاً.



وأضافت: "تتوقع الهيئة خلال الأسابيع المقبلة أن يزور آلاف الإسرائيليين، الامارات والبحرين بهدف السياحة والتجارة".