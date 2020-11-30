طقس متقلب يسيطر على لبنان و الامطار خلال الساعات القادمة

طقس لبنان اليوم الاثنين متقلب مع هطول الامطار خلال الساعات القادمة نتيجة سيطرة طقسا متقبا على الحوض الشرقي للمتوسط .
وتوقعت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني ان يكون طقس اليوم غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية وانخفاضها في المناطق الجبلية والداخلية يتحول تدريجيا الى غائم مع تساقط امطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية مترافقةأحيانا ببرق ورعد كما يتكون الضباب على المرتفعات.تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو ال ٢٠٠٠م
الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تتساقط امطار متفرقة خلال النهار مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الجبلية والشمالية. يتحسن الطقس ليلا
الأربعاء:قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع احتمال بسيط لتساقط امطار خفيفة محلية خلال فترة بعد الظهر شمال البلاد ويتشكل ضباب محليي على المرتفعات
الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة