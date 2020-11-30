طقس متقلب يسيطر على لبنان و الامطار خلال الساعات القادمة

طقس لبنان اليوم الاثنين متقلب مع هطول الامطار خلال الساعات القادمة نتيجة سيطرة طقسا متقبا على الحوض الشرقي للمتوسط .



وتوقعت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في الطيران المدني ان يكون طقس اليوم غائم جزئياً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ في المناطق الساحلية وانخفاضها في المناطق الجبلية والداخلية يتحول تدريجيا الى غائم مع ​تساقط امطار​ متفرقة خاصة في المناطق الشمالية مترافقةأحيانا ببرق ورعد كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات.تتساقط ​الثلوج​ على الجبال التي تعلو ال ٢٠٠٠م



الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تتساقط امطار متفرقة خلال ​النهار​ مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الجبلية والشمالية. يتحسن ​الطقس​ ليلا



الأربعاء:قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع احتمال بسيط لتساقط امطار خفيفة محلية خلال فترة بعد الظهر شمال البلاد ويتشكل ضباب محليي على المرتفعات



الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة