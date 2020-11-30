تأجيل جلسة مفاوضات ترسيم الحدود المقررة الاربعاء في الناقورة

علمت مصادر أن تم تأجيل جلسة مفاوضات الترسيم التي كانت مقررة الاربعاء في الناقورة.



وبحسب المعلومات فإن لبنان تبلغ رسمياً ان رئيس الوفد الاميركي المفاوض جون دو روشيه سيحضر الى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين.



حيث بدأت إسرائيل ولبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 مفاوضات برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية.



1 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 أعلن بري، التوصل إلى "اتفاق إطار" لإطلاق المفاوضات بين بلاده وإسرائيل لترسيم الحدود.



- 14 أكتوبر/تشرين الأول2020، انعقدت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة.



- 28 أكتوبر/تشرين الأول2020، انعقدت الجولة الثانية، ووصفتها وزارة الخارجية الأمريكية، بأنها "مثمرة"، دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.



- 29 أكتوبر/تشرين الأول2020، انعقدت الجولة الثالثة.



- 11 نوفمبر/تشرين ثاني 2020، انعقدت الجولة الرابعة، واختتمت بالاتفاق على عقد جلسة خامسة مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2020.