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الاثنين 30 تشرين الثاني 2020 ساعة 13:32

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 موطنا من الضفة بينهم أسرى محررون

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 موطنا من الضفة بينهم أسرى محررون
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 12 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون.

وذكرت وكالة أنباء فلسطين (وفا) بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان في بيت لحم، والأسير المحرر سائد ثابت محمد أبو عبيد، ومحمد سمير أبو عبيد، عقب دهم منزلي ذويهما في حي المراح بجنين .

كما اعتقلت ثلاثة مواطنين من القدس، و"الشابا" من حي الخديوي، والأسير المحرر عبد العزيز جهاد صافي (35 عاما) من مخيم عقبة جبر؛ عقب دهم منزليهما في أريحا، واعتقلت أيضا مواطنين من قرية "قراوة بني زيد" شمالا برام الله.

في سياق أخر، هدمت السلطات الإسرائيلية منزلا في مدينة "الطيرة" في أراضي عام 1948، بذريعة البناء دون ترخيص، وفرضت طوقا على المنطقة الشمالية في المدينة، ومنعت الأهالي من الاقتراب من الحي، فيما هدمت الآليات والجرافات المنزل.

يشار إلى أن البلدات العربية تشهد تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في "عين ماهل"، و"شفا عمرو"، و"كفر قاسم"، و"قلنسوة"، و"كفر ياسيف"، و"عرعرة"، و"أم الفحم"، و"اللد"، و"يافا"، و"سخنين"، و"حرفيش"، و"مساكن العراقيب" التي هُدمت للمرة 180 على التوالي وغيرها في منطقة النقب.
 
رقم : 900829
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