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الاثنين 30 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:08

الصحة الايرانية: تسجيل 13321 اصابة و 371 حالة وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 13321 اصابة و 371 حالة وفاة جديدة بكورونا
اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاثنين 962 الفا و70 شخصا و بوفاة 371 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 48 الفا و246 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاثنين انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 13الفا و 321 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 962 الفا و70شخصا و 5852 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 668 الفا و151شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 371 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 48 الفا و 246 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 125 الفا و 348 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.
رقم : 900839
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