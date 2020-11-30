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الاثنين 30 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:20

شمخاني: الارهابيون استخدموا اسلوبا جديدا في اغتيال الشهيد فخري زادة

شمخاني: الارهابيون استخدموا اسلوبا جديدا في اغتيال الشهيد فخري زادة
اعلن امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني بان اجهزة الاستخبارات في البلاد كانت قد توقعت احتمال حدوث ومكان عملية الاغتيال الارهابية التي استهدفت العالم الایراني الشهيد محسن فخري زادة وعززت اجراءات الحماية اللازمة الا ان العدو استخدم اسلوبا جديدا ومختلفا تماما هذه المرة.

وقال شمخاني في تصريح له اليوم الاثنين خلال مراسم دفن العالم النووي والدفاعي الايراني البارز الشهيد محسن فخري زادة: ان خدمات العالم النووي الشهيد العميد محسن فخري زادة لا يمكن تبيانها ولقد كان العدو يسعى لاغتياله منذ 20 عاما.

واوضح ان اجهزة الاستخبارات في البلاد كانت قد توقعت احتمال وقوع الحادث ومكانه المحتمل وتم اتخاذ اجراءات الحماية اللازمة الا ان العدو استخدم هذه المرة اسلوبا جديدا تماما ونجح للاسف في الوصول الى هدفه بعد 20 عاما من الفشل.

يذكر ان مساعد وزير الدفاع رئيس منظمة الابحاث والابداع في وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية محسن فخري زادة تعرض يوم الجمعة لهجوم ارهابي في بلدة آبسرد التابعة لمنطقة دماوند شرق طهران اصيب فيها بجروح بالغة حيث نقل الى المستشفى الا ان جهود الفريق الطبي المعالج لم تفلح في انقاذ حياته واستشهد على اثرها.

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رقم : 900841
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