اهالي الحسكة يتظاهرون احتجاجا على جرائم 'قسد'

شهدت محافظة الحسكة السورية، اليوم الاثنين، احتجاجات للأهالي على الإجراءات الظالمة التي تتخذها جماعات "قسد" ضد المواطنين.



واحتج اهالي الريف الشرقي والجنوبي الشرقي عند محطة محروقات العيدان شرق مدينة الحسكة على الاجراءات التي تتخذها جماعات "قسد" المدعومة من القوات الامريكية.



وتمنع "قسد" دخول الاهالي الى مركز مدينة الحسكة للتزود بحاجياتهم في ظل حالة الحظر الكامل الذي تفرضه على المناطق التي تستولي عليها.



وبحسب مصادر الاهالي اضرموا النار في الاطارات واستقدمت عناصر "قسد" تعزيزات وهددت الاهالي بعدم العودة مرة اخرى والالتزام بالحظر حتى الخامس من شهر كانون الاول القادم.



وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات "قسد" والقوات الامريكية تظاهرات كل فترة احتجاجا على الجرائم التي يرتكبونها بحق المدنيين مطالبين بطرد تلك القوات من الاراضي السورية.