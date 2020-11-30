الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 30 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:25

حركة الأمة البنانية تدين جريمة اغتيال العالم الايراني فخري زادة

حركة الأمة البنانية تدين جريمة اغتيال العالم الايراني فخري زادة
أدانت حركة الأمة اللبنانية جريمة اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زادة، مؤكدة أن هذه "الجريمة النكراء تصب في خدمة الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني والرجعية العميلة".

وتوجهت حركة الأمة، في بيان، إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران، والقيادة الإيرانية والشعب الإيراني، بالتعازي باستشهاد العالم الإيراني محسن فخري زاده، وأكدت "ثقتها الكبيرة باستمرار التقدم العلمي في الجمهورية الإسلامية، وأن هذه الجريمة النكراء لن تؤثر بتاتا على مسيرة إيران العلمية في شتى المجالات، وخصوصا في المجال النووي، لاستخدامه لأغراض سلمية لما فيه مصلحة الشعب الإيراني والعالم".

ولفتت حركة الأمة إلى أنه "منذ الثورة الإيرانية، وقيام الجمهورية الإسلامية، ركز الغرب بقيادة الولايات المتحدة لاستهداف إيران وثورتها، وبهذا سعت واشنطن وأتباعها، وخصوصاً في تل أبيب، إلى تصفية واغتيال العقول والأدمغة الخلاقة في الفيزياء النووية، وفي شتى العلوم، إضافة إلى عمليات الحصار والعقوبات المجرمة التي استهدفت منع التقدم التكنولوجي وتطور المعرفة العلمية".

وأعربت عن ثقتها الأكيدة بأن "الجمهورية الإسلامية ستنتصر كما انتصرت دائما على شتى المؤامرات، وستبقى القلعة المشعة في الكون بدعمها لحركات التحرر والمقاومة، وخصوصا في منطقتنا".

وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وجهت حركة الأمة، "تحية تقدير وإكبار واعتزاز إلى الشعب الفلسطيني المجاهد، والأسرى الصامدين في المعتقلات، والشهداء الأبرار"، داعية الشعب الفلسطيني "إلى رفض كل أشكال التفاوض والتسويات مع العدو الصهيوني، والتمسك بخيار الجهاد والمقاومة".
رقم : 900853
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدفاع الايرانية: سننفذ أمر قائد الثورة ولن ندع أي جريمة تمر دون رد
الدفاع الايرانية: سننفذ أمر قائد الثورة ولن ندع أي جريمة تمر دون رد
خبير عسكري يمني لـ"إسلام تايمز": السعودية لها يد في اغتيال العالم فخري زاده
خبير عسكري يمني لـ"إسلام تايمز": السعودية لها يد في اغتيال العالم فخري زاده
30 تشرين الثاني 2020
الغرب وازدواجية المعايير.. القتل والاغتيال ضد إيران لا يعتبره الغرب إرهابا!
الغرب وازدواجية المعايير.. القتل والاغتيال ضد إيران لا يعتبره الغرب إرهابا!
30 تشرين الثاني 2020
ما بعد اغتيال العقل المدبر للصناعة النووية الدفاعية الإيرانية
ما بعد اغتيال العقل المدبر للصناعة النووية الدفاعية الإيرانية
30 تشرين الثاني 2020
فتح تكسر طاولة مفاوضاتها مع حماس
فتح تكسر طاولة مفاوضاتها مع حماس
30 تشرين الثاني 2020
الحرس الثوري يفند ما نسب للواء سلامي حول كيفية الثأر من الارهابيين
الحرس الثوري يفند ما نسب للواء سلامي حول كيفية الثأر من الارهابيين
30 تشرين الثاني 2020
قائد الثورة: يجب معاقبة جميع المتورطين باغتيال الشهيد فخري زادة
قائد الثورة: يجب معاقبة جميع المتورطين باغتيال الشهيد فخري زادة
28 تشرين الثاني 2020
أمريكا.. بين بطة عرجاء وبطة مشلولة
أمريكا.. بين بطة عرجاء وبطة مشلولة
28 تشرين الثاني 2020
روحاني: اغتيال العالم فخري زادة ناتح عن عجز الاعداء امام شعبنا
روحاني: اغتيال العالم فخري زادة ناتح عن عجز الاعداء امام شعبنا
28 تشرين الثاني 2020
الإرهاب الأمريكي الإسرائيلي لن يوقف النهضة العلمية في إيران
الإرهاب الأمريكي الإسرائيلي لن يوقف النهضة العلمية في إيران
28 تشرين الثاني 2020
المفاوضات على ترسيم الحدود اللبنانية تصل لطريق مسدود
المفاوضات على ترسيم الحدود اللبنانية تصل لطريق مسدود
27 تشرين الثاني 2020
مستقبل العلاقات الاقتصادية بين السعودية والعراق بعد فتح معبر عرعر الحدودي
مستقبل العلاقات الاقتصادية بين السعودية والعراق بعد فتح معبر عرعر الحدودي
27 تشرين الثاني 2020
التدخل السعودي في لبنان.. تأجيج الفوضى
التدخل السعودي في لبنان.. تأجيج الفوضى
27 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خبير عسكري يمني لـ"إسلام تايمز": السعودية لها يد في اغتيال العالم فخري زاده
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟