هل تطرح سوريا ورقة نقدية جديدة من فئة الـ5000 ليرة؟

أوضح مصرف سوريا المركزي حقيقة طرح ورقة نقدية من فئة الـ 5000 ليرة سورية مطلع العام القادم.



حيث تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً خبراً يتعلق بنية مصرف سوريا المركزي طرح فئة الـ5000 ليرة مطلع عام 2021.



بدوره، نفى مصدر في المصرف المركزي لإذاعة "المدينة إف إم"، المعلومات التي تحدثت عن طرح هذه الفئة الجديدة من العملة، مذكراً بأن أي جديد بهذا الخصوص يصدر حصراً عن المكتب الصحفي او الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف.



وسبق ونفى المركزي عدة مرات عزمه على طرح هذه الفئة من العملة النقدية ، رغم أن الفقرة ألف من المادة 16 من قانون المصرف المركزي والنقد الأساسي تم تعديلها لتصبح أنه يمكن إصدار الأوراق النقدية من فئة الليرة وحتى خمسة آلاف ليرة.