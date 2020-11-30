وزير الأمن الايراني: توصلنا لخيوط كثيرة بقضية اغتيال العالم فخري زادة

أكد وزير الأمن الإيراني محمود علوي، اليوم الاثنين، التوصل إلى خيوط كثيرة في قضية اغتيال العالم الإيراني الشهيد محسن فخري زادة.



وفي تصريح له، قال علوي، خلال التحقيق في اغتيال الشهيد فخري زادة ، توصلنا إلى خيوط كثيرة، مضيفاً، تحقيقاتنا بدأت بعد اغتيال الشهيد فخري زادة ، وبناء على ذلك توصل زملاؤنا إلى خيوط كثيرة ويتابعون جميع الجوانب.



وقال وزير الأمن، نظرا للجوانب الأمنية، لا يمكن الحديث للإعلام حتى اتضاح جميع أبعاد القضية ، ولكن بمجرد اتضاح أبعاد هذا الموضوع سيتم اطلاع الشعب الإيراني.



واغتالت عناصر إرهابية ، يوم الجمعة، العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران.



وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها فإن عملية الاغتيال فقد تمت في مدينة أبسرد حيث قام الإرهابيون بتفجير سيارة قبل إطلاق النار على سيارة فخري زادة.