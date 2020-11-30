بايدن يختار جانيت يلين على رأس وزارة الخزانة

كشفت مصادر اعلامية أن الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن، سيعين "جانيت يلين" لتولي وزارة الخزانة الأميركية.



وأعلن الفريق الانتقالي للرئيس الجديد جو بايدن أنه سيتم تعيين "جانيت يلين" لتولي وزارة الخزانة الأميركية إلى جانب الإعلان عن مناصب رئيسية أخرى في تشكيلة غيرمكتملة لحكومته المقبلة.



وستكون "جانيت يلين" أول امرأة على رأس وزارة الخزانة، إذا تم تأكيدها من قبل مجلس الشيوخ الامريكي.



وقد أعلن بايدن سلسلة تعيينات في الإدارة التي سيرأسها بعد تنصيبه رئيسا، وذلك في أكبر خطوة له على خط استعداداته لتولي الرئاسة في 20 كانون الثاني/ يناير.



وتأتي هذه التسميات في وقت يتواصل فيه إدارة ترامب بعدم تعاون مع فريق بايدن في التحضير لعملية انتقال السلطة.