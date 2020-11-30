تجمع علماء شمال لبنان يطالب بالثبات بوجه التطبيع

طالب تجمع علماء عكار في شمال لبنان الدول والشعوب العربية والاسلامية بالثبات في وجه التطبيع والعمالة و الخيانة حتى ازالة الغدة السرطانية من الوجود.



وأكد التجمع اليوم الاثنين في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، عن التكافل والتكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في الأراضي المحتلة ومخيمات الشتات، مؤكدا أن الضمير العربي والإسلامي يوجب علينا جميعا في المنطقة وخصوصا في بلاد الشام أن نقف صفا واحدا مع القضية المركزية جوهر الصراع العربي الاسلامي مع الكيان الغاصب "اسرائيل"، والثبات في وجه التطبيع والعمالة والخيانة حتى إزالة الغدة السرطانية من الوجود وكسر غطرسة اليهود الصهاينة والقضاء على مشاريعهم الاستعمارية.



ورأى أنه لا بد من توجيه الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران ولسوريا الأسد والمقاومة الإسلامية في لبنان على الدعم المطلق وخصوصا العسكري واللوجستي والسياسي والشعبي والإعلامي للإنتفاضة الفلسطينية"، وأنه "آن الأوان لغرفة عمليات مشتركة بين الحركات والفصائل الفلسطينية للوصول إلى التحرير الكامل لفلسطين وعودة اللاجئين.



واحيا الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم الدولي، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، من خلال عدة فعاليات، طالبوا فيها، بايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، كما اكدوا على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.