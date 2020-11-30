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الاثنين 30 تشرين الثاني 2020 ساعة 19:18

القوات التركية تستهدف بالمدفعية محيط عين عيسى

القوات التركية تستهدف بالمدفعية محيط عين عيسى
واصلت الجماعات المسلحة وقوات التركية اعتداءاتها بالقذائف على عدد من القرى بريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية لسانا أن الجماعات المسلحة المدعومة تركيا والقوات التركية استهدفوا بقذائف المدفعية قرى ومناطق في محيط مدينة عين عيسى ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وأدت الاعتداءات المتواصلة بالمدفعية والقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة في مدينة عين عيسى ومحيطها بريف الرقة إلى تهجير مئات الأسر من منازلها ومناطقها باتجاه المناطق الآمنة المجاورة.

وفي سياق متصل افاد مراسل العالم ان مصادر اهلية قالت ان الجماعات المسلحة المدعومة تركيا استهدفت بالمدفعية قريتي العلقمية و مرعناز بريف حلب الشمالي.

وفي جانب اخر افادت تنسيقيات المسلَّحين ان الجيش التركي بدأ بإنشاء نقطة مراقبة جديدة في بلدة كنصفرة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

واضافت ان الشرطة الروسية سيرت دورية عسكرية مشتركة مع الجيش التركي في محيط مدينة الدرباسية بريف الحسكة الشمالي.
رقم : 900880
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