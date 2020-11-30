البحرين تدين اغتيال العالم الإيراني فخري زادة

دانت وزارة الشؤون الخارجية البحرينية اغتيال العالم الإيراني الشهيد محسن فخري زادة في طهران ودعت جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.



وقالت الوزارة: "نظرا لما تمر به المنطقة فإن مملكة البحرين تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم" حسب تعبيرها.



واغتالت عناصر إرهابية جبانة، يوم الجمعة، العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران.



وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها فإن عملية الاغتيال تمت في مدينة أبسرد حيث قام الإرهابيون بتفجير سيارة قبل إطلاق النار على سيارة فخري زادة.