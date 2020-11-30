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الاثنين 30 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:54

وزارة الطرق الايرانية تجهز 5 طائرات لاستيراد لقاح كورونا

وزارة الطرق الايرانية تجهز 5 طائرات لاستيراد لقاح كورونا
أعلن مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، ان وزارة الطرق تجهز 5 طائرات لاستيراد لقاح كورونا.

وفي حديثه خلال اجتماع مخصص لبحث الجاهزية لشحن ونقل لقاح كورونا، قال شهرام آدم نجاد، ان الاجتماع عقد مع الاجهزة المعنية من اجل بحث جاهزية وزارة الطرق والتنمية الحضرية لشحن ونقل لقاح كورونا الى البلاد.

وأضاف: تم خلال الاجتماع بحث الظروف والتجهيزات اللازمة لنقل اللقاح الى البلاد عبر الطائرات، وتوفير الادوات وتجهيز الفضاء اللازم في المطارات لإخلاء اللقاح من الطائرات والتخزين في المطار الى حين نقله الى المراكز الطبية وكذلك اماكن التخزين في المدن.

وتابع: عقد هذا الاجتماع من اجل أنه اذا قررت اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا استيراد لقاح كورونا، فسيتم نقل اللقاح الى داخل البلاد بسرعة، من خلال التخطيط اللازم وتوفير التجهيزات اللازمة.

وأردف: جهزنا 5 طائرات لاستيراد اللقاح، ونحن نجري حاليا دراسة حول كمية الثلج الجاف التي تحتاجها كل طائرة لتكون جاهزة لشحن اللقاح.

والثلج الجاف هو عبارة عن ثاني أكسيد الكربون في الحالة الصلبة بدرجة (-78 °C). وهو يتسامى، أي يتحول مباشرة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية عند الضغط الجوي العادي. هذا التحول المباشر من صلب إلى غاز يجعل من الثلج الجاف من وسائل التبريد الفعالة، خاصة أنه أبرد من الجليد ولا يَترك آثاراً رطبة أبداً.
رقم : 900902
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