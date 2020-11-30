باسيل: لم أضع أي شرط أو مطلب في موضوع تأليف الحكومة

اصدر المكتب الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحر بيانا قال فيه ان جبران باسيل لم يضع حتى تاريخه أي شرط أو مطلب في موضوع تأليف الحكومة.



اعتبر المكتب الإعلامي لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​، في بيان، "ان صحيفة "نداء الوطن" تواصل حملات الكذب والتلفيق والأقوال المنسوبة زوراً وبهتاناً الى رئيس التيار الوطني في موضوع ​تأليف الحكومة​".



وأكد المكتب ان "كل ما ورد في عدد اليوم من الصحيفة المذكورة عارٍ عن الصحة، وأن رئيس التيار حتى تاريخه لم يضع شرطًا ولم يحدد مطلبًا او يفرض معادلة، بل ان كل ما طالب به التيار تحديد مبادئ ومعايير واحدة يعتمدها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لكي يحدد التيار الوطني الحر ‏على أساسها موقفه من هذه الحكومة مشاركة او رفضًا، دعماً او معارضةً".