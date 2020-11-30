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الاثنين 30 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:05

نتنياهو: لن نصوّت على حل الكنيست !!

نتنياهو: لن نصوّت على حل الكنيست !!
أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنّه سيصوّت ضد مشروع قانون لحل الكنيست يوم الأربعاء المقبل، "لضرورة استمرار حكومة الوحدة لمكافحة كورونا وتوقيع اتفاقيّات أخرى مع دول عربية".

وتأتي تصريحات في ظلّ أزمة حادة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بين الليكود وقائمة "أزرق أبيض" التي أعلنت في وقت سابق اليوم أنها ستدفع لتمرير مشاريع قوانين بدون توافق ائتلافي.

أقوال نتنياهو جاءت في لجنة برلمانية، عشية طرح المعارضة الإسرائيلية، مشروع قانون، لحلّ الكنيست، والتوجه إلى انتخابات مبكرة، سيتم التصويت عليه يوم الأربعاء.

وقال نتنياهو في كلمة بثتها محطات التلفزة الإسرائيلية "تريد المعارضة أن تجرنا إلى انتخابات".

وأضاف: الليكود سيصوّت ضد الانتخابات، واعتبر نتنياهو أن بقاء الحكومة الحالية، ضروري من أجل "مواجهة جائحة كورونا، وتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز أمن إسرائيل، والتوقيع على مزيد من اتفاقيات التطبيع مع دول عربية" على حد تعبيره.

وبرزت في الأشهر الأخيرة العديد من الخلافات بين نتنياهو و وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس، بما في ذلك حول ميزانية الدولة. وأمام الكنيست الإسرائيلي مهلة حتى الثالث والعشرين من الشهر المقبل، لإقرار الميزانية العامة، وإلا فإنه سيتم حل الكنيست والدعوة لانتخابات. ومنذ شهر إبريل/نيسان 2019 جرت 3 انتخابات عامة في كيان الاحتلال، قبل تشكيل الحكومة الحالية في شهر مايو/أيار.
رقم : 900929
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