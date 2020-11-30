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الاثنين 30 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:07
الصدر: آن الأوان لنعيش بسلام بلا احتلال وبلا فساد
دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الاثنين، للمشاركة في الانتخابات المقبلة معتبراً أن من لم يشترك بالانتخابات يتحمل مسؤولية ذلك.
وأدناه نص تغريدة للصدر نشرت في "تويتر":
رقم :
900930
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