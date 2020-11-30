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الاثنين 30 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:09

تسجيل 14 وفاة و1000 إصابة جديدة بكورونا فی لبنان

تسجيل 14 وفاة و1000 إصابة جديدة بكورونا فی لبنان
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان بعد تسجيل 1000 إصابة جديدة  و 14 حالة وفاة ليوم الاثنين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منهم 990 حالة تعود لمحليين و10 لوافدبن، توازياً مع تسجيل 14 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات "كوفيد 19"، إلى أن عدد الإصابات الإجمال ارتفع في البلاد إلى 127903 حالة، في وقت وصل عدد ضحايا الوباء الإجمالي إلى 1018 حالة وفاة.

كما أوضحت أن هناك 952 حالة استشفاء، 354 حالة في العناية المركزة، بينما هناك 136 حالة على أجهزة التنفس الإصطناعي.

تجدر الإشارة الى أن عدد الفحوص المخبرية بلغ 5205.

حيث ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب منذ قليل اجتماعا أمنيا، لمناقشة التشدد في تطبيق التدابير المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا، كما جرى البحث في التدابير والاجراءات الأمنية التي سيتم تطبيقها خلال شهر كانون الاول وفترة الأعياد.
رقم : 900931
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