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الثلاثاء 1 كانون الأول 2020 ساعة 08:43
استقالة مستشار ترامب لشؤون فيروس كورونا
أفادت شبكة "فوكس نيوز" باستقالة الدكتور سكوت أطلس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون فيروس كورونا، من منصبه.
وقالت الشبكة إن استقالة الدكتور أطلس جاءت بعد أربعة أشهر مثيرة للجدل في البيت الأبيض، اشتبك فيها مرارا مع أعضاء آخرين في فريق العمل.
رقم :
900973
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