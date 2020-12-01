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الثلاثاء 1 كانون الأول 2020 ساعة 08:53

الناتو يدعو بايدن لقمة في بروكسل في مطلع العام المقبل

الناتو يدعو بايدن لقمة في بروكسل في مطلع العام المقبل
دعا حلف شمال الأطلسي (الناتو) الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى قمة في بروكسل "مطلع العام المقبل" بعد تنصيبه، حسبما أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.

وقال ستولتنبرغ يوم أمس الإثنين:"إن الموعد المحدد لم يتقرر بعد. لكن ستكون هناك قمة للحلف الأطلسي. وبالطبع جميع قادة الحلف سيكونون هناك، المكون من 30 عضوا".

وأضاف: "إنني أتطلع إلى الترحيب بالرئيس بايدن العام المقبل في قمة الناتو هنا في بروكسل".

ونوّه ستولتنبرغ أن "هناك دعمًا قويًا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء لحلف شمال الأطلسي في الولايات المتحدة".

وتابع قائلاً: "الناتو هو المؤسسة أو المنظمة الوحيدة التي تجمع بين أمريكا الشمالية وأوروبا"، معرباً عن أمله بمواصلة رؤية "ناتو 2030".

ورؤية "ناتو 2030"، هي مبادرة لجعل التحالف العسكري، الذي تم تشكيله عام 1949، "جاهزًا اليوم لمواجهة تحديات الغد من خلال تعزيز الدور السياسي للحلف.

كما تطرق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إلى قضية التواجد العسكري للناتو في أفغانستان، قائلاً إنه "من المتوقع أن يقرر الحلفاء ما إذا كانوا سيستمرون في مهمتهم التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان"، لاسيما بعد تقليص التواجد الأمريكي في البلاد.

وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في عودة جميع قوات بلاده المتمركزة حاليا في العراق وأفغانستان إلى الوطن بحلول مايو/ أيار 2021.
رقم : 900982
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