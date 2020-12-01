الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 1 كانون الأول 2020 ساعة 08:54

الرئيس التونسي: لا مجال للحوار مع الفاسدين

الرئيس التونسي: لا مجال للحوار مع الفاسدين
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه "لا مجال للحوار مع الفاسدين"، واتهم أطرافا لم يسميها بالسعي إلى تعطيل سير المرافق العمومية في الدولة.

وشدد الرئيس التونسي، خلال استقباله في القصر الرئاسي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، (أكبر منظمة نقابية)، نور الدين الطبوبي، أن "تونس دولة واحدة ولا بد أن تسير مرافقها العمومية سيرا طبيعيا، مشددا على أن هناك من يسعى إلى تعطيل سيرها لا خدمة لمطالب الشعب التونسي بل على النقيض من ذلك تماما".

كما دعا سعيد إلى ضرورة "التمسك بالشرعية، مع التمسك أيضا بالاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي بعيدا عن الفوضى التي يعمل على بثها من يريد الاستفادة منها".

وجدد الرئيس التونسي موقفه بأنه "لا مجال للحوار مع الفاسدين ولا مجال أيضا لحوار بالشكل الذي عرفته تونس في السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه يجب ان يتم في إطار تصور جديد يقطع مع التصورات القديمة، ويكون قائما على الاستجابة لمطالب الشعب الحقيقية، بعيدا عن أي حسابات سياسية ضيقة".

وفي تصريح عقب اللقاء قال الطبوبي إن "الظروف العصيبة، التي تمر بها البلاد تتطلب من الاتحاد تقديم مبادرات إلى جانب بقية القوى السياسية والمدنية، مؤكدا على قدرة رئاسة الجمهورية، باعتبارها بعيدة عن التجاذبات، على لم شمل التونسيين والتونسيات على قاعدة المبادئ والأهداف".
رقم : 900983
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عضو بمجلس الشورى اليمني لـ"اسلام تايمز": الصهاينة وراء اغتيال العالم فخري زاده
عضو بمجلس الشورى اليمني لـ"اسلام تايمز": الصهاينة وراء اغتيال العالم فخري زاده
لماذا تعرقل السعودية أي انفتاح على دمشق؟
لماذا تعرقل السعودية أي انفتاح على دمشق؟
1 كانون الأول 2020
اليمن اختبار لنزاهة الدول الغربية في الدفاع عن حقوق الإنسان
اليمن اختبار لنزاهة الدول الغربية في الدفاع عن حقوق الإنسان
1 كانون الأول 2020
لتتحمل الإمارات نتائج تطبيعها
لتتحمل الإمارات نتائج تطبيعها
1 كانون الأول 2020
ما الذي يريده كوشنر من السعودية وقطر؟!
ما الذي يريده كوشنر من السعودية وقطر؟!
1 كانون الأول 2020
الدفاع الايرانية: سننفذ أمر قائد الثورة ولن ندع أي جريمة تمر دون رد
الدفاع الايرانية: سننفذ أمر قائد الثورة ولن ندع أي جريمة تمر دون رد
30 تشرين الثاني 2020
خبير عسكري يمني لـ"إسلام تايمز": السعودية لها يد في اغتيال العالم فخري زاده
خبير عسكري يمني لـ"إسلام تايمز": السعودية لها يد في اغتيال العالم فخري زاده
30 تشرين الثاني 2020
الغرب وازدواجية المعايير.. القتل والاغتيال ضد إيران لا يعتبره الغرب إرهابا!
الغرب وازدواجية المعايير.. القتل والاغتيال ضد إيران لا يعتبره الغرب إرهابا!
30 تشرين الثاني 2020
ما بعد اغتيال العقل المدبر للصناعة النووية الدفاعية الإيرانية
ما بعد اغتيال العقل المدبر للصناعة النووية الدفاعية الإيرانية
30 تشرين الثاني 2020
فتح تكسر طاولة مفاوضاتها مع حماس
فتح تكسر طاولة مفاوضاتها مع حماس
30 تشرين الثاني 2020
الحرس الثوري يفند ما نسب للواء سلامي حول كيفية الثأر من الارهابيين
الحرس الثوري يفند ما نسب للواء سلامي حول كيفية الثأر من الارهابيين
30 تشرين الثاني 2020
قائد الثورة: يجب معاقبة جميع المتورطين باغتيال الشهيد فخري زادة
قائد الثورة: يجب معاقبة جميع المتورطين باغتيال الشهيد فخري زادة
28 تشرين الثاني 2020
أمريكا.. بين بطة عرجاء وبطة مشلولة
أمريكا.. بين بطة عرجاء وبطة مشلولة
28 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عضو بمجلس الشورى اليمني لـ"اسلام تايمز": الصهاينة وراء اغتيال العالم فخري زاده
خبير عسكري يمني لـ"إسلام تايمز": السعودية لها يد في اغتيال العالم فخري زاده
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان