"حماس" ترحب ببيان الرئاسة المصرية

أعرب المكتب السياسي لحركة "حماس"، يوم الاثنين، عن ترحيبه ببيان الرئاسة المصرية الذي صدر في أعقاب لقاء عبدالفتاح السيسي ومحمود عباس.



ورحب طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، بتأكيد مصر على استمرار الجهود من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية.



وشدد على أن "تجاوبهم في الماضي والحاضر مع هذه الجهود المقدرة لتحقيق وحدة الشعب وإنهاء الانقسام وبناء المرجعيات القيادية والوطنية والسياسية على أساس الشراكة في الإدارة والقرار".



وأكدت الرئاسة المصرية في البيان على استمرار جهود مصر في تخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، وصولا إلى إنهاء معاناة الحصار بما يعكس طبيعة العلاقة الراسخة بين مصر والشعب الفلسطيني والأهل في غزة.