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الثلاثاء 1 كانون الأول 2020 ساعة 11:37

بقايي هامانه يدعو الأمم المتحدة إلى رد حاسم على اغتيال فخري زادة

بقايي هامانه يدعو الأمم المتحدة إلى رد حاسم على اغتيال فخري زادة
بعث السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الايرانية في جنيف إسماعيل بقايي هامانه برسالة إلى مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت يذكرها بضرورة رد حاسم على اغتيال العالم الايراني البارز "محسن فخري زادة " من خلال اعتماد آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة .

وأشار  بقايي هامانه ،اليوم الثلاثاء، في الرسالة إلى الأدلة التي تشير الى تورط الكيان الصهيوني في هذا العمل الشنيع ، واصفا اياه "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان وجميع القيم الأخلاقية" وحذر بشان العواقب الخطيرة لسيادة الإرهاب و تهديده ضد القانون والسلام والأمن الدوليين.

وشرح هامانه في الرسالة الخدمات العلمية والبحثية التي قدمها الشهيد فخري زادة ، بما في ذلك في مجال مكافحة كورونا وأيضًا إدارة مشروع إنتاج لقاح كوفيد 19 في إيران واعتبر اغتياله الوحشي مؤشرا واضحا على خبث العناصر الارهابية لمنع تحقق إيران الازدهار العلمي والتكنولوجي وأكد أن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستواصل طريقها للنمو العلمي رغم كل الضغوط المفروضة.

واكد على مسؤولية أليات حقوق الانسان خاصة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشان هذه الأفعال التي تعد نموذجًا حقيقيًا لإرهاب الدولة و انتهاكا لجميع معايير وقواعد حقوق الإنسان والأخلاق من خلال سلب حق الحياة ودعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إدانة هذا العمل.

ووصفت مقررة الأمم المتحدة عن عمليات القتل التعسفي السيدة "اغنس كالامارد" قبل اليومين في سلسلة تغريدات ، اغتيال الدكتور فخري زادة بأنه مثال واضح على القتل التعسفي وانتهاك واضح للقانون الدولي.

يذكر ان العالم النووي والصناعة الدفاعية الايراني محسن فخري زادة استشهد اثر عملية ارهابية استهدفته يوم الجمعة في بلدة آبسرد التابعة لمحافظة طهران.
رقم : 901021
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