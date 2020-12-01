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الثلاثاء 1 كانون الأول 2020 ساعة 11:56

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت عددًا من الشبان بينهم طلبة وأسرى محررون من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس، واعتقلت الأسير المحرر معاذ كعبي من منزله في حارة الكعبي وسط المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت دجن شرق نابلس، واعتقلت الأسير المحرر نضال خلف الحج محمد، بعد دهم وتفتيش منزله في البلدة، علما أنه شقيق الأسير منذر الحج محمد المحكوم بالسجن المؤبد.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب روضي معزوز ياسين بعد اقتحام منزله وتفتيشه في مدينة سلفيت.

وفي بيت لحم، اندلعت فجرًا مواجهاتٍ بين شبّان وقوات الاحتلال بمنطقة الخربة الأثرية في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وفي القدس، اعتقل جنود الاحتلال الشاب فيصل عبيد من بلدة العيسوية، وذلك أثناء مروره على حاجز الزعيم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين فادي عثمان درويش وأيمن طارق سرندح من قرية العيسوية في القدس المحتلة، والشاب نضال صيام من منزله في حي رأس العامود.

كما اعتقل الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت منتصر بربر، وهو نجل الأسير المقدسي مجد بربر الذي يقضي حُكماً بالسجن لمدة 20 عامًا، وسيتحرر بعد عدة أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالب المقدسي فى جامعة بيرزيت، بكر عويس، بعد مداهمة منزله فجر اليوم.

ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.
رقم : 901027
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