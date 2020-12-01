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الثلاثاء 1 كانون الأول 2020 ساعة 12:31

قاليباف: أوصلنا رسالتنا للأعداء بان اللعب من جانب واحد قد انتهى

قاليباف: أوصلنا رسالتنا للأعداء بان اللعب من جانب واحد قد انتهى
اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بان المجلس بمصادقته على الخطوط العامة لمشروع المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني قد اوصل الرسالة لاعداء الجمهورية الاسلامية بان اللعب من جانب واحد قد انتهى.

وقال قاليباف ،في تصريحه اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس الشورى بعد المصادقة على الخطوط العامة لمشروع المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني: انه وبعد المصادقة على الخطوط العامة لهذا المشروع فان المجلس اوصل هذه الرسالة لاعداء ايران الاسلامية بان اللعب من جانب واحد قد انتهى.

وبعد المصادقة على الخطوط العامة للمشروع اطلق النواب شعارات "الله اكبر" و"الموت لاسرائيل" و"الموت لاميركا" و"الدماء التي في عروقنا هدية لقائدنا" و"الحسين شعارنا، الشهادة فخرنا"، معلنين دعمهم للقرار في سياق مصالح الشعب الايراني وكذلك الغاء الحظر وخفض المشاكل المعيشية للمواطنين.

يذكر ان مشروع المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر يتضمن 9 بنود من ضمنها ان تقوم الحكومة بالعمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة وان تضع منظمة الطاقة الذرية الايرانية في جدول اعمالها استخدام اجهزة الطرد المركزي من الجيلين 6 و 8 وكذلك انشاء مفاعل للماء الثقيل مماثل لمفاعل اراك السابق وبناء مصنع لتخصيب اليورانيوم الفلزي.
رقم : 901029
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