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الثلاثاء 1 كانون الأول 2020 ساعة 15:04

أنقرة تأمر باعتقال 82 عسكريا للاشتباه في صلتهم بـ غولن

أنقرة تأمر باعتقال 82 عسكريا للاشتباه في صلتهم بـ غولن
ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء ،اليوم الثلاثاء، أن السلطات التركية أمرت باعتقال 82 من أفراد الجيش، في إطار عملية تستهدف أنصارفتح الله غولن الذي تقول أنقرة إنه كان وراء محاولة انقلاب في 2016.

وتتواصل عمليات استهداف شبكة أنصار فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، في إطار حملة مستمرة منذ محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز 2016. وينفي غولن أي صلة له بمحاولة الانقلاب التي سقط فيها نحو 250 قتيلا.

وقالت الوكالة إن عملية اليوم شملت 39 إقليما، وألقي القبض بالفعل على 63 من المطلوبين.

وهناك 70 من بين المشتبه بهم ما زالوا بالخدمة.

ومنذ محاولة الانقلاب تحتجز السلطات نحو 80 ألفا انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش وغيرهم. وطردت السلطات نحو 20 ألفا من الخدمة العسكرية.

وقضت محكمة تركية، الأسبوع الماضي، بحبس قادة الانقلاب مدى الحياة، وأدانت مئات من ضباط الجيش والطيارين والمدنيين، في المحاولة الفاشلة للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.
رقم : 901044
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