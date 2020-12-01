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الثلاثاء 1 كانون الأول 2020 ساعة 15:24

إيران.. تسجیل 382 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

إيران.. تسجیل 382 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا
اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الثلاثاء 975 الفا و951 شخصا و بوفاة 382 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 48 الفا و628 شخصا.

واضافت سادات لاري ،في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 13الفا و 881 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 975 الفا و951شخصا و 5840 شخصا في وضع حرج.

وقالت سادات لاري ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 677 الفا و963شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 382 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 48 الفا و 628 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 168 الفا و 637 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.
رقم : 901048
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