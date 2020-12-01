عون: سيتمكن لبنان من تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشها

قال رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ان لبنان سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشها .



اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان ​لبنان​ سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشها حالياً، لافتاً الى اهمية محافظة اللبنانيين على معنويات قوية لمواجهة الازمات المتلاحقة التي يعانون منها، مشيراً الى بذل كل الجهد لتحقيق الاهداف الاجتماعية المنشودة واستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان.



كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفداً من الضباط المتقاعدين من "مجموعة الميثاق العسكري" الذي القى باسمهم العقيد المتقاعد ميشال كرم كلمة أكد فيها باسم الضباط التأييد لمواقف الرئيس عون لاسيما موقفه الأخير من موضوع التدقيق المالي الجنائي الذي بات المدخل الوحيد الى نفق اكتشاف اختلاسات المال العام وهدر ثروة الوطن في الاستيلاء على املاكها وفي الصفقات المشبوهة والسمسرات والتحايل على النصوص بهندسات مالية أوصلت البلاد الى الانهيارات الاقتصادية والمالية والأخلاقية".



وردّ الرئيس عون مرحبًا بالوفد، مشيراً الى أن المشاكل التي يعاني منها العسكريون المتعاقدون تعكس صورة الازمات والكوارث المتراكمة التي يعاني منها لبنان، لاسيما الازمة الاقتصادية التي اشتدت نتيجة الحرب في سوريا وتداعياتها خصوصاً لجهة العدد الكبير للنازحين السوريين الذين استقبلهم لبنان وشكلوا عبئاً مالياً كبيراً عليه وعلى بنيته التحتية. وأكد الرئيس عون أن الازمة المالية الحالية هي أزمة "موروثة" نتيجة الدين العام الهائل المتراكم والعجز في ميزان المدفوعات، إضافة طبعاً الى تداعيات جائحة "كورونا"، وما خلّفه إنفجار مرفأ بيروت من أضرار وخسائر.



وشدد الرئيس عون على أنه "بالرغم من كل هذه المصائب والمشاكل، استطعنا كدولة أن نحافظ على الاستقرار الامني وهذا أتى نتيجة لتفهّم اللبنانيين للواقع الحالي، لافتاً الى أن لبنان سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشها حالياً.



وتحدث رئيس الجمهورية عن محاولة لبنان التنقيب عن الغاز والنفط وخضوعه في هذا المجال لضغوط دولية في اطار ما يسمى بـ"الجيوبوليتيك"، لمنعه من استثمار ثرواته الطبيعية تحت حجة ان ما وجد في البلوك رقم 4 من الغاز غير كاف تجارياً، مشيراً الى المفاوضات غير المباشرة التي يجريها لبنان حالياً لترسيم حدوده الجنوبية البحرية، لافتاً الى أن "الضغط سيمارس على لبنان في هذا الاطار، إلا اننا متمسكون بحقوقنا ونعرفها جيداً."



وشدد الرئيس عون من جهة ثانية على انجاز اقرار التدقيق المالي الجنائي في مجلس النواب، وأهميته في استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان، لاسيما من خلال دوره في محاربة الفساد وإلقاء الضوء على مكامن هدر المال العام وتحقيق الاصلاح، متوقفاً عند القلق الذي يعيشه ويعاني منه الشعب اللبناني نتيجة الازمات المتلاحقة، لافتاً الى أهمية المحافظة على المعنويات القوية لدى المواطنين للمساعدة على تخطي هذه المحن، مؤكداً في الوقت نفسه بذل كل الجهد لتحقيق الاهداف الاجتماعية المنشودة، مشيراً في هذا المجال الى أهمية مؤتمر باريس الثاني الذي يعقد بعد ظهر غد بدعوة من الرئيس الفرنسي ويشارك فيه الامين العام للامم المتحدة وحوالي 35 رئيس دولة ورئيس حكومة وممثلين عن هيئات المجتمع الدولي والدول المانحة.

