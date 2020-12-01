موقف حماس من لقاء السيسي وعباس

افاد مصدر ان طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس اعلن ترحيبه ببيان الرئاسة المصرية الذي صدر في أعقاب لقاء الرئيسين المصري والفلسطيني.





وقال النونر ان بيان الرئاسة المصرية اكد على استمرار جهود مصر الشقيقة في تخفيف معاناة الاهالي في قطاع غزة، وصولًا إلى إنهاء معاناة الحصار بما يعكس طبيعة العلاقة الراسخة بين مصر وشعبنا الفلسطيني والأهل في غزة.



كما رحب النونو بتأكيد مصر على استمرار الجهود من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، واكد تجاوب حركته في الماضي والحاضر مع هذه الجهود المقدرة لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام وبناء المرجعيات القيادية والوطنية والسياسية على أساس الشراكة في الإدارة والقرار.