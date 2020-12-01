فعاليات غزة تحذر من المشاريع الاسرائيلية واستدراج السلطة

اقيمت في مدينةِ غزة فعاليات اللقاء الوطني حولَ تطورات المشهد الفلسطيني واستعادةِ الوحدةِ الوطنية لمواجهة مشاريع الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.



عضوُ المكتبِ السياسي لحركة حماس خليل الحية قال إنّ السلطة الفلسطينية تُستَدرج لتكونَ جزءًا من عملية التطبيع في المنطقة.



واعتبر الحية أنّ التنسيقَ الأمني والعودةَ للاتفاقياتِ بين السلطة والاحتلال ضرْب في العمقِ لأي شراكة وأي عملٍ وطنيٍ.



من جهتِه طالب القيادي بالجبهةِ الشعبية جميل مزهر رام الله بالتمسكِ بقرارِها القاضي بالتحللِ من كلِ الاتفاقياتِ مع الاحتلالِ الإسرائيلي.



بدوره، انتقد عضو المكتبِ السياسي لحركةِ الجهاد الاسلامي خالد البطش عودةَ السلطةِ الى التنسيقِ الامني مع كيانِ الاحتلال.